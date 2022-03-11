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Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.Ö'nün ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, ilçe girişinde aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Muğla, Güncel, Haberler

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