Son dakika haberleri: Muğla'da uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Muğla'da uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Muğla'da uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fırat Güven'in kullandığı 35 ARE 442 plakalı otomobil, Armutalan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kayarak uçurumun kenarında askıda kaldı.

Araçtan inemeyen Güven'in yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otomobili sabitledikten sonra sürücüyü kurtardı.

Otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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