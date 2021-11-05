Son dakika haberleri... Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı
Son dakika haber: Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yahşi Mahallesi sahilinde motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etti.
Yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Köpek ise çevredeki bir veterinere götürüldü.
Şüpheli, gözaltına alındı.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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