Son dakika haberleri... Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı - Haberler
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Son dakika haberleri... Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı

Son dakika haber: Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yahşi Mahallesi sahilinde motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etti.

Yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Köpek ise çevredeki bir veterinere götürüldü.

Şüpheli, gözaltına alındı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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