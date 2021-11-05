Son dakika haberleri... Muğla'da tüfekle köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişiyi yaraladı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğe ateş eden şüpheli, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yahşi Mahallesi sahilinde motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etti.

Yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Köpek ise çevredeki bir veterinere götürüldü.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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