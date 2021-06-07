Son dakika haberleri | Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan A. (15) idaresindeki 48 K 2569 plakalı traktör, Pınar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ve yanında bulunan kardeşi Tezcan A. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tezcan A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan Hasan A. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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