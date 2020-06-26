Son dakika haberleri! Muğla'da tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu Son dakika haberine göre Muğla'ya tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklandı.

Muğla'ya tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklandı.

Muğla Valiliği Hıffızsıhha Kurulu tarafından paylaşılan genelgenin ilgili yazısında, "Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri, Muğla'daki tekne turu rezervasyonlarının yukarıda belirtilen bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA