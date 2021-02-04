Son dakika haberleri! Muğla'da Suriye uyruklu kadın elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kadının, evinde elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Türkiyye El Mohammed'den (50) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, kadını elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mohammed'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada, olayla ilgili 1'i kadın üç şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerden Suriye uyruklu Ö.E.A'yı yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya'da, A.M. ile M.M'yi de Ortaca'da yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait iki cep telefonu, para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı