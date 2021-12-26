Son dakika haberleri... Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haberleri... Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri... Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla Yatağan kara yolunda Haldun Baykala'nın kullandığı 10 AFL 925 plakalı meyve yüklü kamyonun ön tarafında yangın çıktı.

Yangına söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışan Baykala, alevlerin yayılması üzerine, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, hasara neden oldu.

Son dakika haberleri... Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri... Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri... Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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