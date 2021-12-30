Son dakika haberleri... Muğla'da sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, M.Ö'de sahte para olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 585 sahte 200 lira, 470 sahte 100 lira, 213 sahte 50 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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