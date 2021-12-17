Son dakika haberleri: Muğla'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Bir tanıdığından aldığı içkiyi tüketen Turgut Tilki (59), bir süre sonra yakınlarına gözlerinin görmediğini söyleyerek fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Tilki, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tilki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Tilki'nin kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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