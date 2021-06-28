Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 50 litre etil alkol, gümrük kaçağı içki, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, yüklü miktarda gümrük kaçağı nargile ve pipo tütünü, 2 ton kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı parfüm, güneş gözlüğü ve kol saati, 143 tarihi eser para, 96 parça tarihi eser obje ve sikke, 4 dedektör, yer altı ısı ölçer, 7 senet ile senet defteri ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 537 fişek, silah tamir ve yapımında kullanılan torna makinesi de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i haklarında "kaçakçılık" suçundan başlatılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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