Son dakika haberleri... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, sahte içki, tarihi eser ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 litre el yapımı alkollü içki, 36 litre etil alkol, 3 şişe gümrük kaçağı içki, 2 bin 800 paket sigara, 3 bin 800 içi dolu ve 19 bin içi boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 850 sigara süngeri, bin 500 sigara sarma kağıdı, hassas terazi, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 4 obje, 4 bin 581 cinsel içerikli ürün, 96 gümrük kaçağı cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında da "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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