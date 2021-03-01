Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

01.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:22
Son dakika haberleri! Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 117 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 117 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'den Muğla'ya sahte içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kente gelen şüpheli araç, Sarıyer Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, sahte 90 litre rakı, 12 litre viski, 10 litre votka, 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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