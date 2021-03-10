Son dakika haberleri | Muğla'da resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri | Muğla'da resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

10.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:31
Son dakika haberleri | Muğla'da resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir villada sözde farklı alanlarda eğitim düzenleyerek kursiyerlere sahte sertifika ve ustalık belgesi düzenleyip resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından ilçede 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir iş yeri, 2 ikamet ve 2 araçta arama yapan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 81 sahte sertifika, 15 telefon, 4'ü dizüstü, 2'si tablet 6 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 48 fişek, "takoz" olarak tabir edilen araç takip cihazı, 2 fotoğraf makinesi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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