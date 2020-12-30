Son dakika haberleri: Muğla'da polis ve jandarma yılbaşı öncesi teyakkuzda

Son dakika haberine göre Yaklaşan yılbaşı öncesi Muğla İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nün değişik birimleri ortak denetimlere başladı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi Muğla İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nün değişik birimleri ortak denetimlere başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş, KOM ve olay yeri inceleme ekipleri ile denetime katılırken, jandarmanın da trafik ve karakol ekipleri polis ile aynı güzergahlarda birlikte yılbaşı öncesi genel denetimlere katılıyor.

Yılbaşını Muğla'da geçirmek için karayolu ile Muğla'ya gelen sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilirken, kontrol noktalarının tamamında genel denetimler gündüz ve gece devam etti. Denetim ekiplerinde bulunan trafik ekipleri sürçü belgesini kontrol ederken, diğer ekipler de araçlarda genel arama yaptı.

Sürücülere emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı