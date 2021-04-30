Son dakika haberleri... Muğla'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Muğla'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Muğla'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, durdukları araçta narkotik köpeğinin yardımıyla yaptığı aramada, kaput altı sigorta kutusu ve yolcu koltuğunun altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.S. ve Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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