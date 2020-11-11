Son dakika haberleri | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

11.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:54

Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Barbaros Yoran'ın (28) kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, nöbetten çıktıktan sonra evine giderken Bodrum-Milas kara yolunun 40. kilometresinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yoran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yoran'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haberleri | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Son dakika haberleri | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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