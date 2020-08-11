Son dakika haberleri! Muğla'da otluk alanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika kültür sanat haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 85 yaşındaki kişi öldü.
11.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:30
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 85 yaşındaki kişi öldü.
Ulucami Mahallesi'nde arı kovanlarının bulunduğu otluk arazide yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekipler, soğutma çalışmaları sırasında 85 yaşındaki Hüseyin Savaşlı'nın cesedini buldu.
Savaşlı'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Birçok arı kovanının da zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
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Kaynak: AA