Son dakika haberleri! Muğla'da orman yangınına müdahale eden helikopterden bırakılan su üstüne gelen Aşkan, AA'ya konuştu Açıklaması
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Son dakika haberleri! Muğla'da orman yangınına müdahale eden helikopterden bırakılan su üstüne gelen Aşkan, AA'ya konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri! Muğla'da orman yangınına müdahale eden helikopterden bırakılan su üstüne gelen Aşkan, AA'ya konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllü destek verirken helikopterden bırakılan su üzerine gelen ve o anlara ait görüntüsü sosyal medyada ilgi gören imam Eşref Aşkan, yaşadıklarını anlattı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllü destek verirken helikopterden bırakılan su üzerine gelen ve o anlara ait görüntüsü sosyal medyada ilgi gören imam Eşref Aşkan, yaşadıklarını anlattı.

Çökek Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta çıkan orman yangınında kuvvetli rüzgarla hızla yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin söndürülerek kontrol altına alındığı bölgede çalışmalara vatandaşlar ile müftülük çalışanları da destek verdi.

Soğutma işleminin devam ettiği bölgedeki çalışmalara gönüllü destek veren Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi Orta Camisi'nin imam hatibi Eşref Aşkan da iki gün önce alevlere müdahale esnasında helikopterden bırakılan suyun üzerine gelmesi üzerine zor anlar yaşadı.

"O an"a ait görüntüleri sosyal medyada ilgi gören imam Aşkan, AA muhabirine, 2,5 yıldır çalıştığı Seydikemer'in ilk görev yeri olduğunu söyledi. Yangını duyar duymaz müftülük çalışanlarıyla bölgeye gittiklerini, yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Aşkan, "Özellikle yangının bulunduğu alanın 150 metre aşağısında yerleşim yerleri vardı. Kim olsa bizim yaptığımızı yapardı. Yangının aşağıdaki yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele ettik." dedi.

"Gayretle elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık"

Aşkan, bölgedeki evlere alevlerin ulaşmaması için bölgede bir hat açmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Yangına çok yakındık. Bu sırada helikopterin alevleri söndürmek için bıraktığı su üstüme geldi. Yarım gün izin aldım. Yine çalışmaya devam ettim. Orada sessiz canların yanması çok acı bir andı. Orada yangın yerinde dualar ettik, bir an önce acı olaydan kurtulmak için dua ettik. Gayretle elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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