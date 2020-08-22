Son dakika haberleri: Muğla'da orman yangını (1)
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Son dakika haberleri: Muğla'da orman yangını (1)

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı.

Son dakika haberleri: Muğla'da orman yangını (1)
22.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:41

MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Menteşe'nin kırsal Karşıyaka Mahallesi, Düzen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı.  Bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Dumanlar, şehrin bir çok noktasından da görülürken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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Kaynak: DHA

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