Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Muğla merkezli beş ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla merkezli beş ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 3 ayrı çalışmada Muğla, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak ve Nitelikli Yağma" suçlarını işledikleri tespit edilen üç ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen planlı operasyon kapsamında, tespit edilen 23 şüpheli şahıstan 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek, 92 adet 45 kalibre fişek, 61 adet 7.65 çapında fişek, 3 adet pompalı tüfek, 598 adet 9 mm çapında fişek, 258 adet 70 mm tüfek fişeği, 4 adet kesici alet, 0.50 gram esrar ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haberleri... Muğla'da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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