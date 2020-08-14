Son dakika haberleri... Muğla'da ölü "karakulak" bulundu
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Son dakika haberleri... Muğla'da ölü "karakulak" bulundu

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve "karakulak" adıyla bilinen yabani kedi, yol kenarında ölü bulundu.

Son dakika haberleri... Muğla'da ölü
14.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:56

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve "karakulak" adıyla bilinen yabani kedi, yol kenarında ölü bulundu.

Muğla-Antalya kara yolu kenarında ölü hayvanı gören Yusuf Siper, durumu Fethiye Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Bölgeye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, inceleme yaptı.

İlemin, gazetecilere, hayvanın dişi bir karakulak olduğunu söyledi.

Orta yaşlardaki karakulağın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini belirten İlemin, bölgede sık sık yaban hayvanlarının telef olduğunu dile getirdi.

Yaban hayvanlarının bu tür durumlarla karşılaşmaması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde proje hazırlama aşamasında olduklarını vurgulayan İlemin, "Yaban hayvanları geçiş bölgelerini ilk aşamada sistemli bir çalışmayla tespit ettikten sonra, bu noktalara bilgilendirme panoları ve uyarı tabelası uygulaması yapılabilir. Gerekiyorsa ekolojik geçiş alanları yapılabilir. Böylece karakulak gibi nadir ve ekosistem için çok önemli hizmetleri olan canlıların habitatlarındaki bölünmelerin önüne az da olsa geçilebilir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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