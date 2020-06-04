Son dakika haberleri: Muğla'da normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı
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Son dakika haberleri: Muğla'da normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı

Son dakika güncel haberi: Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri: Muğla'da normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı
04.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:22

Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almaya hak kazanmasıyla bugün yeniden başladı.

Günün ilk seferi Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi. Ankara'dan 110 yolcusuyla kalkan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Uçak, pistte "su takı" töreniyle karşılandı.

Sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak uçaktan inen yolcuların ateşleri termal kamerayla ölçüldü.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, yeniden hizmete açılan Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bayram havası yaşandığını söyledi.

Tüm tedbirler alınarak iç hatlar terminalinin hizmete açıldığını belirten Arslan, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Milas-Bodrum Havalimanı günlük uçuş trafiğiyle ülkemizin en önde gelen havalimanlarından birisi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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