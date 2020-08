Son dakika haberleri: Muğla'da mangal, semaver ve ateş yakılacak alanlar sınırlandı Son dakika gündem haberi... Muğla'da, 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, belirlenen yerler dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

İçişleri Bakanlığının "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen "Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Burada konuşan Tavlı, Muğla'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 68'ini ormanların oluşturduğunu ifade etti. Vali Tavlı, bölgenin orman varlığı açısından oldukça zengin olduğunu, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilme sorumluluğu kapsamında orman varlığının korunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Artan hava sıcaklıklarıyla orman yangınlarının oluşma riskinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Tavlı, bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu vurgulandı. Artan orman yangınları nedeniyle daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

Ormanlık alanların 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver ve ateş yakılabilecek ve yasak olan yerlerin il ve ilçelerin Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarınca belirlendiği hatırlatıldı. Buna göre, 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak şu bölgeler belirlendi:

- Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı)

Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri),

Dalaman ilçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili),

Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri),

Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı),

Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri),

Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri)

Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı)

Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri)

Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı)

Belirlenen bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandığı duyuruldu.

- Avcı ve çobanların ateş yakması yasak

Toplantıda ayrıca, Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır." ibaresi de hatırlatıldı. Bu kapsamda denetim yapmakla görevli kurum ve kişilerin avcı ve çobanların ateş yakmasına kesinlikle müsaade etmeyecekleri bildirildi.

Komisyonun belirlediği ormanlık alanlar ile piknik yerlerinde ise (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim 2020 tarihine kadar saat 20.00'den sonra ateş yakılamayacak.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına da kesinlikle müsaade edilmeyeceği ilan edildi.

- Havai fişek ve dilek balonu da yasaklandı

Ayrıca, mülki amirliklerce ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Toplantı kararlarının vatandaşlara duyurulması için el ilanı, broşürler dağıtılacak, billboardlarda ve sosyal medyada görseller yayınlanacak.

Alınan karar ve tedbirlere tüm ilgililer ile vatandaşların hassasiyetle uyması istendi ve kararlara aykırı davrananlara cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA