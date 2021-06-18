Son dakika haberleri: Muğla'da makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kurtoğlu Burnu açıklarında 2 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.
Teknedeki 2 kişi kurtarıldı, yangın ekiplerce söndürüldü.
Makine dairesindeki yangın sonucu seyir yapamayacak duruma gelen tekne, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek Marina'ya çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı