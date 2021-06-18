Son dakika haberleri: Muğla'da makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Muğla'da makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri: Muğla'da makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Kurtoğlu Burnu açıklarında 2 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.

Teknedeki 2 kişi kurtarıldı, yangın ekiplerce söndürüldü.

Makine dairesindeki yangın sonucu seyir yapamayacak duruma gelen tekne, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek Marina'ya çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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