Son dakika haberleri: Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
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Son dakika haberleri: Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Son dakika haberleri: Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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