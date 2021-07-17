Son dakika haberleri! Muğla'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Muğla'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Muğla'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan söndürüldü.

Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın söndürülürken, ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Yangında 2 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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