Son dakika haberleri! Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı.
03.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:08
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı.
Bozburun Mahallesi açıklarında karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.
Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, 17 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Kaynak: AA