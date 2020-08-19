Son dakika haberleri: Muğla'da maden sahasında devrilen forkliftin sürücüsü öldü
Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni sahasında devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.
19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:39
Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni sahasında devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ortaköy Mahallesi Sarıkısık mevkisindeki maden sahasında çalışma yapan forklift operatörü Nihat Birol'un idaresindeki araç devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, forkliftin altında kalan Birol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Birol'un cenazesi, incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA