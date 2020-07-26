Son dakika haberleri! Muğla'da kuyruğu tel örgülere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika güncel haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyruğu tel örgülere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
26.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:06
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyruğu tel örgülere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi Manolya Sitesi'nin tel örgülerine bir kedinin kuyruğunun sıkıştığını gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, makasla telleri keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Vatandaşlar, itfaiye ekibine teşekkür etti.
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Kaynak: AA