Son dakika haberleri... Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberleri... Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi

18.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:04
Son dakika haberleri... Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 32 bin 944 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 32 bin 944 lira ceza uygulandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 kişiye 32 bin 944 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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