Son dakika haberleri | Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 32 bin lira ceza

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye, 32 bin lira ceza uygulandı.