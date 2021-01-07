Son dakika haberleri | Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 32 bin lira ceza
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Son dakika haberleri | Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 32 bin lira ceza

07.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:00
Son dakika haberleri | Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 32 bin lira ceza

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye, 32 bin lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye, 32 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacı Apti Mahallesi'ndeki kahvehaneye dönüştürülen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekipler, kumar oynandığını belirledi.

Ekiplerce, 10 kişiye, kumar oynamak, oynatmak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 bin lira ceza verildi.

Ayrıca işletme sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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