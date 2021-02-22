Son dakika haberleri! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberleri! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası verildi

22.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:22
Son dakika haberleri! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası verildi

Son dakika haber... Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 590 personelin katılımıyla 1840 işletme, 1895 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetimlerde tedbirlere uymayan 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza verildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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