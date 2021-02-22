Son dakika haberleri! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası verildi
22.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:22
Son dakika haber... Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza kesildi.
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 590 personelin katılımıyla 1840 işletme, 1895 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.
Denetimlerde tedbirlere uymayan 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza verildi.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç