Son dakika haberleri! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası verildi

Son dakika gündem haberine göre Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 46 bin 897 lira ceza kesildi.