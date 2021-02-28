Son dakika haberleri! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası verildi
28.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:46
Son dakika gündem haberine göre Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 46 bin 897 lira ceza kesildi.
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 46 bin 897 lira ceza kesildi.
Akyaka Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hafta sonu kısıtlaması nedeniyle işletme, araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yaptı.
Denetimlerde tedbirlere uymayan 15 kişiye 46 bin 897 lira ceza verildi.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç