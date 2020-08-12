Son dakika haberleri... Muğla'da Kovid-19 tedbirleri denetimi Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yapıldı.

Turistik ilçede özellikle yoğunluk yaşanan Bodrum Belediye Meydanı, Neyzen Tevfik ve Cumhuriyet Caddesi ile çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Denetimlerde, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim sırasında eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu ile sunucu ve oyuncu Özlem Yıldız ile karşılaşan ekipler, Toroğlu ve Yıldız'a da bilgi verdi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçede genel anlamıyla kurallara uyulduğunu söyledi.

Süreci sorunsuz atlatmayı umduklarını ifade eden Yılmaz, "Amacımız kimseye ceza yazmak, kapatmak değil. Uyarıyoruz ama kurallara uymayanlara gerekirse kapatmaya varan cezalar uygulayabiliriz." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kurallara uyulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA