Son dakika haberleri! Muğla'da korkuluk demirinde sıkışan kedi kurtarıldı
20.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:16
Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sıkıştığı korkulukta ayağına demir saplanan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sıkıştığı korkulukta ayağına demir saplanan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Tepe Mahallesi 52 Sokak'ta bir kedinin ayağına demir saplandığı ve korkuluklara sıkıştığı ihbarını alan Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.
İtfaiyenin, açma kesme makinesi yardımıyla kestiği korkuluktan kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı