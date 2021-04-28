Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika yerel haberine göre Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı -Menteşe-Ula karayolu Gülağzı Mevkiinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

-Menteşe-Ula karayolu Gülağzı Mevkiinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar özel bir hastanede tedavi altına alınırken, kazada yaralanan Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Menteşe-Ula karayolu Gülağzı akaryakıt istasyonu karşısında meydana gelen kazada 35 NME 16 plakalı otomobil ana yoldan U dönüşü yapmak istediği sırada ile 48 ABF 741 plakalı otomobil ile çarpıştı ve 48 ABF 741 plakalı araç takla attı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil servis ambulansı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta bulunan 6 kişiden 35 NME 16 plakalı aracın sürücüsü Abdullah Kazancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 48 ABF 16 plakalı araçta bulunan Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz kazada ağır yaralanırken, yaralılar özel bir hastanede tedavi altına alındılar.

Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

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