Son dakika haberleri: Muğla'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Muğla'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Muğla'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Muğla- Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde N.E. yönetimindeki 35 DC 1957 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nezik Kaplan'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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