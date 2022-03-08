Son dakika haberleri! Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 48 AGN 392 plakalı kamyonet, Armutalan Mahallesi Yeni Datça Yolu 507 Sokak Kavşağı'nda Hüseyin Arslaner'in (25) kullandığı 35 AKT 784 plakalı motosikletle çarpıştı.
Sürücü Arslaner ile arkasında bulunan İngiliz Mary Elizabeth (31) savrularak yola düştü.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslaner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kamyonet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.
AA / Sabri Kesen - Güncel