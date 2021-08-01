Son dakika haberleri... Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emincan Karaduman idaresindeki 48 EK 586 plakalı otomobil, Muğla Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde Ercan Dağdelen'in kullandığı 42 Y 5829 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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