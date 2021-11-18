Son dakika haberleri... Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da kullandığı araçta kaçak içki ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'da kullandığı araçta kaçak içki ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Yatağan ilçesine kaçak içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yatağan yol kontrol noktasında F.D'nin kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 96 şişe sahte bandrollü, 5 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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