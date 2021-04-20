Son dakika haberleri: Muğla'da jandarmanın kurtardığı yaralı baykuş tedavi altına alındı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaralı olduğu için uçamayan baykuş, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.