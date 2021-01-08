Son dakika haberi | İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi | İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

08.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:03

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybetti.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi | İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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