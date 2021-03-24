Son dakika haberleri: Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı
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Son dakika haberleri: Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı

24.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:42
Son dakika haberleri: Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'da aralarında çocuk istismarı ile çocuğu fuhşa sürüklemek suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'da aralarında çocuk istismarı ile çocuğu fuhşa sürüklemek suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Seydikkemer ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, haklarında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.Ç. ve Ş.Ü.'yü saklandıkları adrelere operasyon düzenleyerek, yakaladı.

Seydikemer ilçesinde yakalanan O.Ç. hakkında 'kasten yaralama, kenevir ekimi, çocuğu fuhşa teşvik, fuhşa aracılık yaparak fuhuş için yer temin etme' suçlarından 14 yıl 69 ay 22 gün, Fethiye ilçesinde yakalanan Ş.Ü. hakkında da 'sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğa cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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