Son dakika haberleri | Muğla'da domates yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri | Muğla'da domates yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri | Muğla'da domates yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan domates yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan domates yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk idaresindeki CE3575BX plakalı domates yüklü tırda, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırın motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibince söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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