Son dakika haberleri | Muğla'da devam eden 6 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
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Son dakika haberleri | Muğla'da devam eden 6 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

Son dakika haberleri | Muğla'da devam eden 6 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 6 yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 6 yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar görev yapıyor.

Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de alevlere müdahale ediyor.

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas ve Bodrum

Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi.

Marmaris

Orman yangınının sürdüğü Marmaris ilçesinde de alevler, Hisarönü Mahallesi'nde etkili oluyor.

İlçenin bir başka noktası olan Kumlubük mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor.

Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde alevlerin önü kesilerek yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Diğer yangınlar

Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki yangınların da söndürülmesi için çalışılıyor.

Yangınlara sabahın ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterlerle etkili şekilde müdahaleye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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