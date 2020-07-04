Son dakika haberleri... Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
04.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:16
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AA