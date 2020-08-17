Son dakika haberleri! Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Kaynak: AA