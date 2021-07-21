Son dakika haberleri! Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri! Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Sultaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava aracı tarafından görüntülenen yangına, 2 helikopterle havadan, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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