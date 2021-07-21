Son dakika haberleri! Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Sultaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnsansız hava aracı tarafından görüntülenen yangına, 2 helikopterle havadan, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır