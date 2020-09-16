Son dakika haberleri: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz, dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA