Son dakika haberleri: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Son dakika haberleri: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
16.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:51

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz, dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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