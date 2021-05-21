Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe demir kapısına sıkışan köpek, kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe demir kapısına sıkışan köpek, kurtarıldı.
Armutalan Mahallesi 358 Sokak sakinleri bir köpeğin bahçe demir kapısına sıkıştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bahçe demir kapısının bir bölümünü keserek köpeği kurtardı.
Durumu iyi olan köpek, koşarak alandan uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı