Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe demir kapısına sıkışan köpek, kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçe demir kapısına sıkışan köpek, kurtarıldı.

Armutalan Mahallesi 358 Sokak sakinleri bir köpeğin bahçe demir kapısına sıkıştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bahçe demir kapısının bir bölümünü keserek köpeği kurtardı.

Durumu iyi olan köpek, koşarak alandan uzaklaştı.

Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'da bahçe kapısına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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